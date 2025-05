Une journaliste russe, condamnée par le Kremlin, rejoint Paris après une fuite périlleuse de Moscou

La journaliste russe Ekaterina Barabash a déclaré que "le journalisme n'existe plus en Russie". Elle est arrivée à Paris après une fuite périlleuse de Moscou, où elle risquait une longue peine de prison pour avoir condamné l'invasion massive de l'Ukraine par son pays.



On a craint qu'elle ne soit morte à un moment donné avant de réapparaître dans la capitale française.

Reporters sans frontières (RSF), qui a coordonné l'évasion de Mme Barabash, a expliqué que, pour quitter la Russie, elle avait arraché son bracelet électronique et parcouru plus de 2 800 kilomètres "en empruntant des itinéraires clandestins" afin d'éviter d'être repérée par les autorités.



Barabash a ajouté qu'elle n'était pas autorisée à divulguer des détails. Encore pendant deux semaines après sa fuite, elle se cachait "ailleurs qu'en Russie".





La journaliste de 63 ans, qui était assignée à résidence, risquait une peine de dix ans de prison pour avoir publié sur Facebook, en 2022 et 2023, des messages critiquant la guerre totale menée par la Russie. RSF a déclaré qu'elle était recherchée par les autorités russes depuis le 21 avril et que son lieu de résidence n'avait pas été rendu public jusqu'à lundi.



S'exprimant lors d'une conférence de presse au siège de RSF à Paris, Mme Barabash a déclaré qu'il n'était plus possible de faire du journalisme en Russie. "Il n'y a plus de journalistes russes", a-t-elle déclaré. "Le journalisme ne peut pas exister sous un régime totalitaire".



La journaliste, qui est née en Ukraine et dont le fils et le petit-fils vivent dans ce pays, a déclaré que le plus dur avait été de laisser sa mère de 96 ans en Russie, mais qu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait que cela valait la peine pour lui permettre de retrouver la liberté.







L'une des opérations les plus périlleuses de la RSF



Mme Barabash a déclaré à AP qu'à son avis, une prison russe était "pire que la mort".

"Si vous voulez être journaliste, vous devez (vivre) en exil", a-t-elle déclaré. "Si vous voulez rester en Russie en tant que journaliste, vous n'êtes pas un journaliste. C'est tout. C'est très simple".

Dans son classement mondial de la liberté de la presse 2025, RSF place la Russie à la 171e place sur 180 pays.

Mme Barabash a remercié les "nombreuses personnes" et l'équipe de RSF qui l'ont aidée à s'échapper.



Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, a qualifié l'exode de Mme Barabash d'"une des opérations les plus périlleuses" à laquelle l'organisation a participé depuis que la Russie a restreint la liberté des médias en mars 2022, à la suite de l'invasion totale de l'Ukraine le mois précédent.





Dès le début de la guerre, il a été interdit aux médias d'y faire référence en tant que telle, le Kremlin ayant imposé l'utilisation du terme "opération militaire spéciale".



À plusieurs reprises, l'équipe de RSF a craint que Barabash ait été arrêtée, et a même pensé une fois qu'elle "pourrait être morte", a déclaré le directeur de l'organisation.



"C'est un message clair au Kremlin : les voix libres qui osent dire la vérité sur la guerre en Ukraine ne peuvent pas être réduites au silence. C'est un message aux journalistes en danger : il y a un moyen de s'en sortir, et RSF est à vos côtés", a déclaré M. Bruttin.





Pourquoi Barabash a-t-elle été emprisonnée ?



Les autorités russes ont arrêté la journaliste à son retour du festival du film de Berlin en février.

Elle a été accusée de diffuser des "fake news" (infox) sur l'armée russe et qualifiée d'"agent étranger" pour des posts Facebook condamnant les actions de la Russie en Ukraine.



La journaliste et critique de cinéma a été assignée à résidence avant de s'échapper le 21 avril.

Selon RSF, plus de 90 médias russes ont fui vers l'Union européenne et les pays voisins depuis le début de la guerre.



Selon son dernier rapport annuel, si l'Europe reste la région la plus sûre pour les journalistes, la liberté de la presse y recule également. Au sein de l'Union européenne, l'Estonie est la mieux classée, tandis que la Grèce occupe la dernière place.





Une enquête du réseau journalistique Forbidden Stories publiée la semaine dernière a révélé que le corps de la journaliste ukrainienne Viktoriia Roshchyna était dépourvu d'organes après sa captivité et les tortures subies par les Russes. Elle avait été capturée au cours de l'été 2023 près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine.



En Russie, la répression contre le journalisme indépendant se poursuit : le mois dernier, quatre journalistes russes ont été condamnés à plus de cinq ans de prison pour extrémisme, après avoir été accusés d'avoir travaillé pour la Fondation pour la lutte contre la corruption du défunt leader de l'opposition Alexei Navalny.

Tous les quatre ont clamé leur innocence et ont déclaré qu'ils étaient persécutés pour avoir exercé leur métier de journaliste. "Le journalisme indépendant est assimilé à l'extrémisme", a déclaré l'un des accusés, Kostantin Gabov.







































