Urgent – Sa Thiès terrasse Modou Lo et décroche la couronne du Roi des arènes !

Le duel, qui n’a pas duré longtemps, a vu le lutteur de Guédiawaye imposer sa force et sa technique, mettant Modou Lo au sol et le privant de sa couronne tant convoitée.



Avec cette victoire spectaculaire, Sa Thiès s’impose comme le nouveau Roi des arènes, offrant aux spectateurs un moment historique et inoubliable. Modou Lo, quant à lui, quitte la scène avec dignité, laissant la place à un jeune champion qui confirme le renouvellement et l’intensité de la lutte sénégalaise.



Cette confrontation marque un tournant dans l’histoire de l’arène et rappelle que chaque journée peut réserver son lot de surprises et de retournements de situation.













































































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