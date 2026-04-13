«Valise contenant 1 milliard F CFA» : fin du suspense pour Lat Diop

Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict. Il déclare irrecevable la procédure judiciaire initiée par Lat Diop contre Ibrahima Dieng, ancien directeur général de Guédiawaye football club (GFC) et Mbaye Sène, journaliste à DSports. L’ancien ministre des Sports et directeur général de la Lonase avait porté plainte contre ces derniers pour diffamation et complicité de ce chef.

Au cours d’une conférence de presse puis sur le plateau de la chaîne sportive, Dieng avait déclaré que lors des sanglantes manifestations politiques de 2021, Lat Diop voulait lui confier une valise supposée contenir plus d’un milliard de francs CFA. Il ajoutait que l’ancien ministre avait affirmé que les fonds étaient destinés à la construction d’un centre à Mbour 4.

L’ancien patron du club de banlieue avait refusé de prendre l’argent, d’après ses dires. Allant plus loin, il avait traité le plaignant de tous les noms, notamment de voleur. Ce qui lui avait valu une plainte pour diffamation, Lat Diop lui réclamant 1 milliard de francs CFA, pour réparation du préjudice supposé, et demandant que DSports soit déclaré civilement responsable.

L’ancien patron de la Lonase n’a pas obtenu gain de cause. «Après plusieurs renvois, pour divers motifs, le juge du tribunal correctionnel de Dakar a pris la décision de déclarer irrecevable la procédure judiciaire initiée par Lat Diop», renseigne Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce lundi.





























































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