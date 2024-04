Vente imminente aux enchères de la Bibliothèque de Senghor : la COING-OIF lance un appel aux autorités sénégalaises

L'alerte de la vente imminente aux enchères de la bibliothèque de Senghor avait été donnée depuis plus d'une semaine par le groupe de recherche International LSS. Cette fois ci, c'est au tour de la conférence des Organisations Internationales Non gouvernementales de la Francophonie (COING-OIF), qui regroupe 130 organisations de lancer un appel aux autorités sénégalaises.

Dans un communiqué exploité par Dakaractu, la présidente de la Coing rappelle qu'il s'agit "de milliers d'ouvrages ayant appartenu à l'ex président sénégalais, un des Pères fondateurs de la Francophonie. Ce patrimoine qui a une dimension universelle constitue un fonds important pour tous, une bibliothèque universelle !"



Ainsi poursuit-elle, "ce fonds devrait être acquis par les autorités du Sénégal pour figurer dans les collections nationales ou demeurer au sein de la demeure des Senghor à Verson et être mis à la disposition des chercheurs".



Pour rappel, la vente aux enchères est prévue ce mardi 16 avril 2024 à Caen en France.





























































































