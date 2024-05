Visa Shengen, «Mafia» des rendez-vous : L’ambassadrice Belge s'explique

«Nous sommes mis en difficulté par l’intervention de types d’acteurs tiers. Ce sont des acteurs avec qui nous n’avons aucune relation, mais qui soumettent des dossiers qui accaparent et captent les rendez-vous pour les demandes tout à fait régulières», a indiqué Hélène De Bock, l’ambassadrice de la Belgique au Sénégal, face à la presse mercredi. Ses propos sont rapportés par Leqiotidien.sn.



La diplomate déclare que ces individus prennent la place de demandeurs lambda. La suite est connue, puisque le rendez-vous est ensuite monnayé. «C’est un business cynique contre lequel nous entreprenons une série de mesures», affirme-t-elle. Les diplomates européens accrédités à Dakar disent être en contact avec les autorités sénégalaises sur la question.



«Ce sont des questions qui nous mettent sous une grosse pression, en tout cas mettent nos services sous une très grosse pression, et nous en sommes conscients. Et nous sommes très sensibilisés aux difficultés qui existent pour obtenir un rendez-vous», argue-t-elle.



















































































Igfm