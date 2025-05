Vladimir Poutine propose des négociations directes avec Kyiv à Istanbul le 15 mai

Alors que l'Ukraine et ses alliés occidentaux font pression sur Moscou pour un cessez-le-feu de 30 jours, Vladimir Poutine propose des négociations directes avec Kyiv, jeudi, à Istanbul. Le président russe indique qu'il doit s'entretenir avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, à ce sujet, ce dimanche.



Vladimir Poutine s'est exprimé lors d'un discours, dans la nuit de samedi à dimanche, après les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il précise qu'à l'issue de ces pourparlers, un cessez-le-feu n'est pas à exclure. Et ajoute que "les racines du conflit" doivent être abordées avec l'Ukraine.



En réaction à la proposition de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky a salué un "signe positif" et s'est dit "prêt" à des pourparlers, tout en exigeant que la Russie "confirme un cessez-le-feu, complet, durable et fiable", à partir de lundi.





Samedi, en visite à Kyiv, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Tusk ont appelé à une trêve de 30 jours à partir de lundi, menaçant la Russie d'alourdir les sanctions à son encontre.





Le cessez-le-feu de 72 décrété unilatéralement par Vladimir Poutine, autour des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a lui pris fin dans la nuit de samedi à dimanche. Kyiv accuse Moscou de l'avoir violé des centaines de fois.