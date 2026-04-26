Youssou Ndour exfiltré du Mali

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la légende vivante de la musique sénégalaise Youssou NDOUR qui sejournait dans la capitale malienne pour les besoins du « Bal des Grands » brisé par le choc sécuritaire du 25 avril 2026 a été exfiltré par les autorités de la junte militaire cet après-midi. Bamako lui a trouvé un vol direct sur Dakar.