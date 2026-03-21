ZIGUINCHOR, OUSMANE SONKO REND HOMMAGE AUX SOLDATS ET RÉAFFIRME LA LUTTE CONTRE LA CULTURE DU CANNABIS EN CASAMANCE

En déplacement à Ziguinchor pour la prière de l’Eid el-Fitr, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé sur les récents accrochages survenus en Casamance entre l’armée sénégalaise et des groupes armés.



Le chef du gouvernement a rendu hommage aux soldats décédés lors de ces affrontements, tout en assurant l’accompagnement de l’État pour la prise en charge des militaires blessés. Il a salué l’engagement des forces de défense et de sécurité dans leurs opérations visant à sécuriser la zone.



Abordant la question de la culture du cannabis, le Premier ministre a réaffirmé la détermination de l’État à soutenir les forces armées dans la lutte contre ces activités illicites. Selon lui, ces pratiques constituent une menace qui doit être combattue avec fermeté.



« Il s’agit d’une question de santé publique », a-t-il martelé, soulignant la volonté du gouvernement de mettre fin aux activités liées à la culture du cannabis dans la région. Le Premier ministre a ainsi assuré que l’État continuera d’encourager les forces armées à faire face à ces groupes afin de rétablir durablement la sécurité en Casamance.





































Rts