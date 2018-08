Zator et les 15 millions de la discorde

L’argent n’aime pas le bruit. Zator Mbaye l’a appris à ses dépens, puisque les jeunes de l’Apr ont failli le lyncher lors du partage des 15 millions Fcfa que Macky Sall leur a offert en guise de transport. En fait le responsable des jeunes de l’Afp (est-il encore jeune ?) a voulu diviser la somme par 89 jeunes, or seuls 62 ont pris part à la rencontre. Refus catégorique des apéristes qui ont exigé que l’argent soit divisé par le nombre exact. Mis en minorité, Zator Mbaye a été contraint de faire le partage. Au finish, chacun a eu un peu plus de 200.000 Fcfa, mais compte tenu de la passion qu’il ya eu autour de cet argent, il faut s’attendre au pire lorsque le budget pour la présidentielle promis sera mis en place. Pourtant lors de l’audience avec les jeunes, le Président Macky Sall s’est encore plaint de la communication surtout lorsque le jeune député socialiste Bounama Sall a posé le problème d’information et de renforcement de capacité des jeunes. «Si vous ne pouvez pas occuper les plateaux de télévision, occupez au moins les réseaux sociaux pour défendre nos réalisations qui sont quand même visibles», a-t-il déclaré de façon humoristique.