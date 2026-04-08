Ziarra annuelle de Tivaouane : la demande du Khalife des Tidianes aux transporteurs en grève

Serigne Babacar Sy Mansour, est monté au créneau ce mardi pour lancer un appel pressant aux transporteurs sénégalais actuellement en grève illimitée. À quelques jours de la Ziarra générale de Tivaouane, prévue le dimanche 12 avril 2026, le guide religieux s’inquiète des conséquences de cette paralysie du secteur des transports sur la tenue de cet événement religieux qui draine chaque année des milliers de fidèles venus de toutes les régions du pays et de la sous-région.



Lors du Comité régional de développement (CRD) préparatoire à la Ziarra, c’est par la voix de Serigne Moustapha Sy Al Amine que le message du Khalife a été porté. Le porte-parole a exprimé la vive préoccupation du guide de la communauté tidiane face à une grève qui perdure depuis plus d’une semaine et qui affecte considérablement la mobilité des populations sur l’ensemble du territoire national. Les difficultés de transport risquent de compromettre sérieusement la participation de nombreux fidèles, en particulier ceux qui doivent effectuer de longs trajets depuis les régions.





Tout en reconnaissant la légitimité des revendications portées par les acteurs du secteur des transports, le Khalife général des Tidianes a tenu à rappeler que le contexte actuel demande des concessions de part et d’autre. « Le droit de grève est reconnu, mais les circonstances actuelles exigent des concessions pour préserver l’intérêt supérieur de la nation et de la communauté musulmane », a-t-il rappelé en appelant les transporteurs à faire preuve d’un « sens élevé des responsabilités ».



Dans cette logique d’apaisement, Serigne Babacar Sy Mansour a personnellement interpellé Alassane NDOYE, leader de la Fédération des syndicats de transporteurs routiers. Le marabout l’exhorte à lever le mot d’ordre de grève afin de permettre aux pèlerins de rallier la cité religieuse dans des conditions acceptables. La Ziarra de Tivaouane constitue non seulement un moment de ferveur spirituelle intense pour la communauté musulmane, mais également un temps fort du calendrier socio-économique de la région.



« La Ziarra générale est un moment d’une importance capitale pour la communauté tidiane et pour les musulmans. Les fidèles ne doivent pas être empêchés d’y prendre part », a insisté Serigne Moustapha Sy Al Amine.



Au-delà de l’appel à la trêve, le Khalife général des Tidianes a plaidé pour une reprise urgente des concertations entre les syndicats de transporteurs et les autorités. Il a rappelé que ces deux parties partagent un objectif commun : garantir la stabilité sociale et contribuer au développement économique du pays.









































Walf