Ziguinchor : des imams exhortent à modifier les comportements

Vendredi, une portion de la communauté musulmane à Ziguinchor (sud) a marqué la fin du ramadan. De nombreux imams ont profité de cette occasion pour exhorter à craindre Dieu et adopter des comportements favorisant l’harmonie sociale.



Lors d’un discours à la mosquée Kénia, l’imam Cheikh Tidiane DIEDHIOU a souligné la nécessité primordiale de la peur de Dieu, qui constitue le fondement de l’exercice de la foi.





Il a souligné que les actes de dévotion, comme le jeûne du ramadan, le pèlerinage à La Mecque ou la prière, visent d’abord à intensifier la crainte d’Allah et à détourner le fidèle des actions condamnables. « La crainte d’Allah se traduit par le respect de Ses recommandations et l’abandon de Ses interdits », a-t-il déclaré, en mettant l’accent sur l’importance du bon comportement en tant que fondement essentiel de l’islam, rapporte l’APS.



L’imam Cheikh Tidiane Diédhiou a fait état d’un « déficit » de valeurs éthiques dans la société contemporaine, particulièrement chez les jeunes, et a appelé à une mobilisation générale pour édifier une société « plus vertueuse ».



Sur le parquet du terrain de basket à Kandialang, qui se trouve derrière le camp militaire, Salmane DIEDHIOU, qui s’exprime au nom de l’imam Alkirény DIOUF, a souligné l’importance de maintenir nos efforts d’adoration même après le ramadan.



Il a mis l’accent sur le fait que la Korité ne signifie pas la terminaison des initiatives de solidarité, de partage et d’intégrité morale, mais plutôt l’amorce d’un engagement pérenne. L’imam a aussi proposé plusieurs suggestions pour favoriser une société sénégalaise « calme, équitable et solidaire ».



Il a particulièrement souligné l’importance des jeunes, perçus comme « les porteurs des valeurs islamiques et les acteurs clés de l’avenir». L’imam Alkirény DIOUF a souligné l’importance de l’instruction des jeunes, de leur supervision et de leur guidage, dans le but de les aider à refléter au mieux les valeurs de l’islam.



Pour appuyer son argument, il a mentionné le cas de Mus’ab Ibn Umayr, un fidèle compagnon du Prophète Mohammed (PSL), qui incarne la foi et l’abnégation, pour souligner auprès des jeunes leur obligation de préserver et de transmettre les valeurs religieuses.



Par le biais de ces communications concordantes, les imams ont donc incité leurs adeptes à considérer la peur d’Allah et la bonne conduite comme « les fondements d’une société plus juste, équitable et solidaire ».

































Walf