​ Accusations de la BBC - Macky Sall solde ses comptes

"Je viens de saisir le Procureur de la République". C'est la confidence faite par le Président Macky Sall aux leaders de la coalition Benno lors d'une réunion tenue ce 8 juin. Ce, en abordant une question relative à l'enquête de Bbc accusant l'Etat dans une opération présumée douteuse de 10 milliards de dollars en plus de graves accusations contre Aliou Sall, frère du Président. Un communiqué du ministère de la Justice a d'ailleurs confirmé cette saisine hier. "On a accusé l'Etat et l'Etat a pris ses responsabilités. Tout le monde sera entendu sans exception et ceux qui disent détenir des preuves aussi les remettront, je l'espère à la Justice, qui en tirera toutes les conséquences" a asséné le Président selon les informations de Libération.





Au passage, Macky Sall est revenu largement sur le présumé détournement de 10 milliards de dollars. "C'est fantaisiste. Le code de 93 que j'ai modifié d'ailleurs était attractif et ne prévoyait aucune redevance pour l'Etat en cas de transaction entre des privés. Dans cette affaire, l'Etat n'a rien à se reprocher et c'est désolant de voir une opposition radicale se livrer à de fausses déclarations. Tous les chiffres qu'on annonce sont faux", a ajouté Macky Sall.



Avant de poursuivre : "Wade, Karim et Souleymane Ndéné Ndiaye avaient signé le contrat de recherche et de partage de production avec Petro-Tim, au nom de le République du Sénégal, à la date du 17 janvier 2012. Quand je suis arrivé, j'ai signé le décret d'approbation car c'était soit cela, soit déclencher des contentieux parce que le contrat était déjà signé. Abdoul Mbaye lui-même a préparé, avec les services de la Primature, le décret d'approbation que j'ai signé. Mais je remarque que dans certains cas, il devient subitement amnésique", a souligné le Président.



Le communiqué officiel sanctionnant cette rencontre indique pour sa part que la conférence des leaders de Benno "dénonce avec la dernière énergie la conspiration, l'amalgame et la tentative de manipulation développés par une frange de l’opposition aigrie et revancharde".



Elle rappelle "pour mémoire toutes les initiatives prises par le Président Macky Sall à l’effet de promouvoir la transparence et l’équité dans la gouvernance des ressources minières et pétrolières : l’adoption par référendum de la disposition faisant de ces ressources une propriété de l’ensemble du peuple sénégalais; l’adhésion volontaire du Sénégal à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE); la publication de tous les contrats relatifs aux domaines indiqués, -la tenue d’une concertation publique inclusive sur l’utilisation des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz et l’ouverture du Cos-Pétro gaz à la société civile et à l’opposition, etc".



La Conférence des Leaders "appuie fortement cette option inclusive de Monsieur le Président de la République et l’encourage pour sa décision de faire ouvrir une information judiciaire sur la question afin que toute la lumière soit faite et que l’opinion nationale comme internationale soit définitivement édifiée.



Enfin, la conférence des leaders appelle les militants et sympathisants, les populations sénégalaises à faire preuve d’une vigilance aigue devant les tentatives de déstabilisation de notre pays orchestrées depuis l’extérieur et à se mobiliser pour accompagner le gouvernement du Président Macky Sall dans la réalisation de ses politiques de construction d’un Sénégal émergent et inclusif : un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous", concluait le communiqué.