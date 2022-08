​ Confépresse de la coalition Yewwi-Wallu – L’opposition ne fera aucun recours devant le Conseil Constitutionnel

C’est une coalition Wallu – Yewwi en position d’attaque qui a donné une conférence de presse dans l’attente des résultats définitifs qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel. D’emblée, les orateurs ont annoncé que leur coalition ne fera aucun recours auprès du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les résultats de certaines circonscriptions qui leur paraissent suspectes, surtout le nord où elle soupçonne un massif bourrage d’urnes au vu des résultats à la soviétique engrangés par Benno.

Qui plus est, l’opposition soupçonne une connivence entre le ministère de l’Intérieur et l’institution judiciaire. À en croire Déthié Fall, tout a commencé depuis le dépôt des listes de candidats. Lorsque la coalition Yewwi et Wallu a déposé sa liste de candidature, le ministre de l’Intérieur a, derechef, invalidé celle des titulaires de Yewwi et validé seulement celle des titulaires, ce que le Conseil constitutionnel a confirmé en dehors de toute logique.

Mais en plus, le président de cette haute juridiction a terminé son mandat mais il est toujours en service, ce qui ajoute aux soupçons de collusion entre le pouvoir et la justice. Aussi, tout recours de l’opposition pourrait être jeté à la poubelle par des « attendus juridiques » sans fondement légal, juste pour plaire au prince qui maintient encore Pape Ousmane Sonko à la tête cette institution.