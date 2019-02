​ Tivaouane : Macky loue le rôle des confréries

Tivaouane est sortie. La cité religieuse a accueilli, avec tous les honneurs, le chef de l’Etat Macky Sall. A l’image Boundou, du Sine Saloum, de la Casamance… la mobilisation a été très belle dans la capitale de la Tijanya. Lieu idéal pour le candidat Macky Sall qui, depuis la tribune de Tivaouane, a rendu un vibrant hommage à toutes les familles religieuses du Sénégal. «J’apprécie le dynamisme religieux et confrérique dans ce pays. Je salue le rôle joué par nos guides, aussi bien musulmans que chrétiens, pour la paix sociale, la stabilité et la lutte contre le fondamentalisme religieux et le terrorisme».

Une fonction de «régulateurs sociaux» qui, sans risque de se tromper, est pour beaucoup dans la concorde sociale, caractéristique du Sénégal.

Une parenthèse, avant que le Président Sall énonce le discours politique. Selon lui, personne parmi ses adversaires, n’a osé tenir un meeting dans un stade depuis l’ouverture de la campagne électorale. «Je sais qu’ils ne pensent pas au stade Senghor, mais au moins, les stades municipaux devraient être à leur portée, s’ils se croient vraiment représentatifs. Les caravanes et autres marches sont très faciles», a ironisé Macky Sall devant ses militants du département de Tivaouone. Il n’y a pas que la campagne de ses rivaux qui est critiquée, puisque selon le leader de Benno, «mêmes leurs slogans sont caduques et périmés. J’entends qui chantent «Na Dem» (qu’il parte), un slogan d’ailleurs périmé et en déphasage avec notre époque. Ce n’est pas cela qui me fera partir».

Au terme de sa communion avec les militants et sympathisants de la ville sainte, la caravane du Président Macky Sal a fait cap sur Tu les, pour son ultime meeting, en attendant d’engager la presqu’île du Cap Vert, demain dimanche.