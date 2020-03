​Abdoul Aziz Mbaye rencontre le Président Abdou Diouf -Étonnantes révélations sur des dates intéressantes

C'est dans l'après-midi d'hier, dimanche, que le sieur Abdoul Azoiz Mbaye et sa famille ont été reçus par l'ancien président e la République, Abdou Diouf. L'homme, responsable de l'Agence de Communication Platinium, est quelque part le chargé de l'image de Macky Sall et de la Première Dame. Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que lors des déplacements de celui qui tient les manettes du convoité pouvoir Exécutif, c'est lui qui assure la logistique en sons et lumières mais aussi en chapiteaux, chaises et fauteuils. C'est un professionnel aguerri, un homme rigoureux et doté d'une remarquable intelligence, mais très sociable. C'est donc lui qui a eu l'insigne honneur d'être reçu avec sa famille par l'ancien chef de l'Etat qui lui a fait d'étonnantes révélations.

Voici ce qu'écrit M. Mbaye sur sa page facebook à la suite de cette rencontre :

"Dans son livre MÉMOIRES publié en 2014, S.E. Monsieur Abdou Diouf, Président du Sénégal de 1980 à 2000, écrit qu’il a pris fonction comme gouverneur de Fatick le 11 décembre 1961, et ce même jour naissait, toujours à Fatick, un certain Macky Sall, que le destin mènera aussi, en 2012, à la magistrature suprême de notre Pays. Cet après-midi nous avons eu, ma famille et moi, un immense honneur de rencontrer ce GRAND monsieur, GRAND... au propre comme au figuré... qui nous a confié que c’est le Président Macky Sall qui lui a fait remarquer que ce passage le concernant se situe, tenez-vous bien. à la page 61 du livre".

Étonnantes coïncidences sur les destins croisés de deux hommes qui ont eu l'honneur d'être chacun président de la République du Sénégal alors que rien ne les y prédestinait.