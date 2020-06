​Affaire Batiplus et blanchiment présumé : Christian Chabel Samra entendu et placé sous contrôle judiciaire alors qu’il aurait dû être envoyé en prison !

Le Doyen des juges a été on ne peut plus magnanime à l’égard du directeur de Batiplus, le dénommé Christian Chabel Samra. Convoqué cet après-midi pour être entendu par la justice, ce dernier a juste été placé sous contrôle judiciaire alors pourtant qu’un mandat de dépôt avait été requis contre lui par le Procureur de la République depuis plusieurs mois pour détournement et abus de biens sociaux mais le gars est toujours resté libre de ses mouvements.

Pour rappel, c’est le sieur Christian Chabel Samra qui avait porté plainte contre la comptable de son entreprise, la dame Rachelle Sleylati pour un détournement portant sur la somme de 125 millions de francs. Mais c’était semble-t-il pour noyer le poisson. Car, face aux enquêteurs, la dame fera des révélations effarantes concernant son patron qui, à l’en croire aurait été le véritable auteur de tous les détournements qui ont existé dans la société. D’abord il faisait décaisser de fortes sommes d’argent liquide qu’il faisait parvenir à de tierces personnes mais, lui aussi demandait souvent, pour son propre compte, le décaissement de plusieurs dizaines de millions sans justification. C’est son courtier, un certain M. Fall qui était chargé de donner l’argent liquide à de tierces personnes. Lors de l’enquête, Christian Chabel Samra avait prétendu que ces tierces personnes devaient déposer les sommes encaissées dans une banque. Mais les recherches des enquêteurs ont permis de découvrir que ces messieurs, bénéficiaires de plusieurs centaines de millions, en fait plus de 2 milliards de francs, n’ont jamais déposé cet argent dans une quelconque banque. Aussi, dès le dossier parvenu au parquet, le Procureur avait requis le mandat de dépôt pour Christian Chabel Samra, DG de Batiplus du Groupe Farès. Mais il n’a jamais été arrêté. C’est plutôt la pauvre Rachelle Sleylati qui a été placée sous mandat de dépôt alors qu’elle n’est qu’une victime des agissements de son patron comme elle l’a prouvé devant les enquêteurs.

Christian Chabel Samra échappera-t-il à la justice grâce à sa fortune ? Pourquoi n’a-t-il pas été placé sous mandat de dépôt pour ses faits délictuels bénéficiant aujourd’hui, après audition par le Doyen des juges d’un simple contrôle judiciaire ? Si l’on apprend qu’il a quitté le pays cela n’étonnera aucun observateur. Et pendant ce temps, la pauvre comptable, Rachelle Sleylati continue à croupir en prison pour les turpitudes de ses patrons. Ce scandale devrait prendre fin mais, encore faut-il que les juges jugent juste !