​Affaire Hiba THIAM- Début ce lundi des auditions dans le fond

Passeront successivement devant lui les pimbêches Didia TALL et Fatrima RIGAL, qui seront suivies dans la « cuisine » judiciaire par Dame AMAR, du nom du fils du défunt Ameth AMAR et, en même temps, beau fils de l’artiste planétaire Youssou NDOUR. Évidemment, les observateurs avides nouvelles sensationnelles sont déjà aux aguets pour capter des précisions explosives, relativement aux conditions dans lesquelles cette soirée orgiaque eu lieu ainsi que les noms d’autres personnes susceptibles d’avoir été impliquées au premier ou au second degré dans l’aboutissement tragique de ce capharnaüm aux allures de débauche juvénile.

Mais d’ores et déjà, un commentaire s’impose : pourquoi Bacchus réussit-il aussi facilement à entrainer dans son étau infernal des adolescents apparentés à des identités aussi remarquables que Youssou NDOUR et Ameth AMAR ? Cette question nous taraude l’esprit, comme taraude aussi l’esprit de bien d’autres Sénégalais. Ce genre de pratique accidentellement révélé au grand jour accroit notre scepticisme quant à la capacité des plus jeunes à assurer la relève de leurs dignes et respectables ascendants.

Nous ne savons pas encore quelle tournure va prendre l’enquête consacrée à cette affaire, mais nous nous arrogeons déjà le droit d’affirmer haut et fort qu’une fois tirée au clair, elle devrait constituer une bonne occasion pour démanteler, une bonne fois pour toutes, ces innombrables réseaux de circulation et de consommation de périls addictifs, impliquant souvent au premier chef des jeunes de rien du tout, mais dont les parents possèdent une puissance financière excédentaire, à laquelle, malheureusement, ils peuvent à n’importe quel moment accéder à leur guise pour satisfaire des fantasmes mortels à plus d’un titre. Trop d’enfants sous nos Tropiques échouent lamentablement à cause de la réussite de leurs géniteurs, et il y a forcément lieu de se demander si ces derniers ne devraient pas finalement se sentir coupables d’avoir manqué à placer le flambeau de la Moralité entre les mains de leurs progénitures.