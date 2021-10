​Affaire Sonko/Adji Sarr – La défense du leader de Pastef tente un dernier baroud d’honneur en « portant presse »

C’est un maître Cheikh Khoureyssi Ba très en verve qui a fait parvenir à la presse un document qui révèle que la défense d’Ousmane Sonko « a saisi ce vendredi 1er Octobre 2021 le juge Abdoulaye Assane THIOUNE en charge du 2ème Cabinet et intérimaire de son collègue du 1er Cabinet, le défunt Doyen des Juges Samba SALL, de deux requêtes : • la première aux fins de délivrance d'une copie du dossier de la procédure et d'audition au fond, • la seconde aux fins de mainlevée du contrôle judiciaire. »

Ainsi donc, au lieu de se présenter à son procès dont la date n’est pas encore définitivement connue de tous, le leader de Pastef tente de se tirer des griffes de la justice en faisant du dilatoire, notamment en portant l’affaire non pas devant le prétoire mais devant un public avide de sensations. En fait, Sonko fait du « porter presse » en alertant l’opinion publique qu’il veut berner en se présentant comme l’agneau d’un sacrifice alors que tout porte à croire qu’il n’est pas l’innocent qu’il veut faire croire aux Sénégalais.

Une manière de détourner l’attention du public sur ses turpitudes qui ont été mises à jour par son accusatrice, laquelle lui a même demandé de jurer sur le Coran qu’il ne l’aurait jamais violée, ce qu’il s’est bien gardé faire jusqu’ici lui qui, pourtant se fait passer pour un musulman orthodoxe. Pourquoi ne jure-t-il pas sur le Saint Coran ? Pourquoi se réfugie-t-il derrière des arguties juridiques pour convaincre l’opinion et non pas les juges ? Cette énième tentative de se tirer d’affaire laisse croire que Sonko est un homme aux abois. Mais ce n’est pas à l’opinion d’apprécier les faits. C’est à la justice de faire la lumière sur cette affaire de viols répétés et de menace de mort révélée par la victime qui a porté l’affaire devant la justice. C’est donc devant la justice que Sonko devrait se défendre en lieu et place de l’opinion qu’il tente de manipuler en tant qu’homme politique qui se présente comme une sorte de victime expiatoire poursuivie par le pouvoir exécutif, ce qui n’est pas évident du tout. Tout ce qu’on lui demande, c’est de s’expliquer devant les juges et, s’il tente de s’y soustraire, c’est qu’il y a bien anguille sous roche.