​Affaire des 1.500.000 fcfa: Les précisions de Ndella Madior Diouf

L’affaire avait suscité un grand tollé dans la presse. Certains esprits mal pensants avaient interprété l’affaire du million et quelques que le candidat Madické Niang dépense par jour comme étant l’argent octroyé aux journalistes comme perdiem. Naturellement les journalistes qui suivent la campagne de Madické Niang ont sauté d’indignation car si le fait était avéré, ils auraient pu être accusés d’être à la solde d’un candidat qui leur offre de l’argent. Or, Ndella Madior Diouf qui est chargée de la communication du candidat originaire de Saint-Louis vient de faire une précision de taille. Selon elle, la somme de 1.500.000 francs débloquée chaque jour est destinée à l’ensemble de la caravane qui accompagne son candidat, c’est-à-dire le carburant pour les dizaines de voitures qui parcourent le pays, l’hébergement des responsables et militants qui l’accompagnent, y compris les journalistes. La précision de taille c’est lorsque la fille de Madior Diouf précise… «y compris les journalistes». Mais elle a ajouté, sans doute pour mettre à l’aise les journalistes et démontrer ainsi qu’il ne s’agit pas de perdiems pour eux uniquement, que ces derniers sont arrivés dans le cortège de Madické Niang avec leurs propres frais de mission déboursés par leurs rédactions. C’est clair.

Mais il se trouvera sans doute des Sénégalais qui vont douter de ces précisions, mais c’est mal connaître la presse sénégalaise dont les acteurs sont pétris de valeur car ils sont régis par un code de conduite et d’éthique que chacun d’entre eux essaie de respecter pour se faire respecter par ses pairs.