​Aliou Sall sur TFM – Le frère de Macky fustige le discours " ethniciste" de Sonko et analyse sa défaite à Guédiawaye

Invité sur le plateau de TFM, l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, par ailleurs frère du président de la République n’a pas fait dans la langue de bois. Avec lucidité, il a analysé sa défaite lors des dernières municipales face à Ahmet Aïdara. A l’en croire, cette défaite coule de source car les responsables de la coalition au pouvoir n’étaient pas unis. C’est donc cette désunion qui serait à l’origine de la débandade de Benno dans cette grande commune de la région de Dakar tout comme la défaite dans le département. Quant à la Casamance, Aliou Sall estime qu’il est normal qu’elle soit tombée dans l’escarcelle d’Ousmane Sonko qui est natif de la région et qui, quoi que l’on puisse en dire, a un ancrage certain dans la région.

Mais il déplore le discours que développe le leader de Pastef, discours qu’il considère comme " ethniciste" et lourd de danger pour la cohésion nationale.

Au total, l'ex maire de Guédiawaye s’est présenté comme un responsable politique lucide qui ne fuit aucun débat, sauf celui concernant la question du troisième mandat qui, selon lui n’est pas d’actualité et ne mérite pas que l’on s’y attarde, surtout que la campagne actuelle est celle des législatives et que le Président Macky poursuit son travail jusqu’à la fin de son mandat en 2014.







njaydakarposte@gmail.com