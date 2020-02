​Après Birane et Ndèye Sokhna, Saint Louis Mané Ndour, autre fils de "You", rejoint Futurs Médias

Quoi qu'actionnaire parmi d'autres, le chanteur, reconverti homme d'affaires Youssou Ndour implique de plus en plus les membres de sa fratrie. En sus de ses frères et soeurs, il revient à dakarposte que l'une des filles de "You" en l'occurrence Ndèye Sokhna émarge depuis quelques temps au département AUDIT du groupe Futurs Médias.

Aux dernières nouvelles, l'homonyme de l'ami intime de Youssou Ndour (Saint Louis Mané), revenu de Londres, a rejoint le groupe de presse. "Ce n'est pas encore acté, mais j'ai eu des échos de son intégration dans l'organigramme de Futurs Médias pour ne pas dire qu'il va accéder à un poste-clé de l'entreprise" nous souffle une source bien au fait de ce qui se trame à Futurs Médias.