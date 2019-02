​Arrivée en trombe à Fatick : Macky Sall mieux chez lui

Il n'y a pas que la compétence qui le démarque de ses rivaux. Le Président Macky Sall est aussi plus sportif. Sur deux kilomètres, en compagnie de la jeunesse fatickoise, Macky Sall a couru au trot, sans jamais s’essouffler. Oui, Macky est descendu de sa voiture pour rallier Massène Sène à pied. Au milieu de jeunes surexcités, le Président s’est offert une course à pied. L’image est sympathique. Le sable fin des rues du royaume d’enfance qu’il connait comme les doigts de sa main, a une nouvelle fois, supporté le poids de ses foulées. Au grand bonheur des populations qui n’en croyaient pas leurs yeux.

Oui Macky est un président incroyable. Un leader proche de son peuple. Et un fils fier de son terroir. Son discours, devant ses centaines de milliers de frères et sœurs du Sine, le démontre à perfection. «Fatick, mon royaume d’enfance. Terre qui m’a vu naitre et grandir. Terre qui m’a ouvert les yeux pour voir le monde. Terre où j’ai fait mes premiers pas. Cette terre me parle».

Une romantique entrée en matière pour toucher même les plus insensibles. Droit devant le pupitre, les paroles déclamées par l’ancien banni du PDS rendent la foule hystérique. Les cris de joie mélangés aux sons des speakers offrent une ambiance colorée à l’atmosphère. C’est beau ! C’est magnifique! Il n’y a rien de tel que le retour aux sources. Surtout si la personne en question préside aux destinées de ses compatriotes.

Macky Sall est ému. Il le fait savoir à ses frères et sœurs de Fatick. «Cet endroit me parle. Pour faire le récit de mon parcours, la terre de Mame Mindis est celle qui me parle le plus. Tout, ici, me parle. Les visages joyeux m’expriment leur affection. Rien ici ne m’est étranger. «Ndiokondial Fatick» (Merci Fatick).

Macky Sall n’a pas besoin de le dire, il est un homme comblé. Le bonheur transparait dans ses yeux qui scintillent. Il est aussi un homme reconnaissant. «Merci d’avoir accueilli à bras ouvert mon père en 1948». Le voyage du Pater au Sine, (ouvrier agricole) venu chercher son gagne pain, est devenu sa plus belle aventure humaine. Ce terroir d’accueil, de courage, d’ouverture, d’intégration et de refus…autant de valeurs incarnées par le peuple sérère a accueilli les parents puis les fils Sall. Des vertus qui, d’après Macky Sall, fondent son identité, sa personnalité.



D’ethnie Haal Pulaar, le Président Sall est né et a fait ses humanités en pays Sérère avant de devenir le Sénégalais qu’il est. Le premier des Sénégalais devrait-on dire. «Votre esprit d’ouverture, nous a fait élire Maire de la ville. Votre fierté et votre sens du refus et votre courage m’ont réinstallés dans mes fonctions de maire, alors que j’étais le banni de mon camp politique. Entre Fatick et moi, c’est une affaire de cœur et de valeurs. Une relation fusionnelle»