​Au seuil du procès tant attendu Sonko vs Adji Sarr : Le temps des manip… politiciennes et informatiques du bourreau de l'ex masseuse de SWEET BEAUTY

C’était attendu. Ousmane Sonko fait tout son possible pour se tirer d’affaire.

Après ses dénégations devant l’opinion et face au juge, l'ex client attitré du salon de massage "Sweet Beauty" est en train de travestir les faits en utilisant le net et ses différentes possibilités.

En effet, certaines audios sont en train de faire le tour de la toile où l’on entend la voix d'une dame qui fait des déclarations qui, si elles sont avérées, pourraient l’enfoncer devant les juges.

Mais, il se trouve que selon des spécialistes, cette voix n’est pas celle d’Adji Sarr.

Il y a une manipulation technique qui fait croire que c’est sa voix alors qu’il n’en est rien.

Le procédé est simple et connu de tous les spécialistes et même de quelques amateurs éclairés et il permet de créer des " deep fake ", très fausses infos.

Ce procédé -comme l'explique ce confrère dans la vidéo postée- permet de superposer, par hypertrucage, des fichiers video ou audio existants sur d’autres fichiers audio ou video et, par la même occasion créer des infox. C’est le même système – informatisé et plus perfectionné- que le " sampling" sur les synthétiseurs des claviers.

Pour ceux qui l'ignorent encore, les synthétiseurs peuvent jouer des sons enregistrés d’accordéon, de violon ou même des voix. Informatisé, un individu peut faire dire à un tiers n’importe quoi après avoir enregistré le timbre de sa voix. C’est le système que Sonko a commencé à utiliser pour discréditer davantage son accusatrice.

Pourquoi attend-t-il seulement ce moment pour faire ses manipulations ? Est-ce pour tenter de manipuler l’opinion et tromper les juges ?

Il est évident que le gars est en train de jouer à la vierge effarouchée alors que tout le monde sait qu’il a bel et bien fréquenté le salon de massage " Sweet Beauty" où officiait Adji Sarr, qu’ils ont été seuls et que quelque chose s’est produit.

Simple massage ou un peu plus ? Il n’a qu’à s’expliquer devant les juges au lieu de tenter de manipuler l’opinion pour un gain politique.





