​Autoroute Ilaa Touba- Déja 3 morts et 3 blessés !

En effet, il nous revient de bonnes sources qu'un accident d'une rare violence a eu lieu à hauteur de Bambey et Khombole sur l'autoroute "Ilaa Touba".

Bilan: trois morts et trois blessés.



Des informations en notre possession, il ressort que le conducteur d'un véhicule communément appelé "7 Places" a perdu le contrôle de sa voiture .

En somme, le transport en commun, très prisé durant le Grand Magal de Touba, a dérapé avant de terminer sa course dans le décor.