​Bamba Fall bloqué par le sous- préfet de Dakar – La délibération pour dégager plus de 200 millions annulée

Le 8 avril dernier, le maire de la Médina, Bamba Fall avait décidé, en cette période pandémie du Covid 19, de venir en aide à ses administrés en faisant voter, par délibération municipale, des “autorisations spéciales de recettes et dépenses” pour un montant total de plus de 200 millions de francs.

Il s’agissait d’un montant de 110 millions pour dépenses diverses, 187.138.885, dont les 112.876.073 francs CFA sont prédestinés à l’éducation, la culture, le sport et les grosses réparations et équipements scolaires et 15 millions pour diverses opérations financières. Une belle idée.

Sauf que la délibération qui a été votée ce jour-là était illégale aux yeux d’une bonne partie du Conseil municipal. Ces messieurs se sont donc constitués en un collectif pour dénoncer auprès de l’autorité administrative la validité des décisions issues de cette réunion pour plusieurs vices.

D’abord, le conseil convoqué à 15 heures a délibéré à 14 heures 50 minutes, en l’absence de quorum. Seuls 26 Conseillers étaient présents, dont les 25 sont présumés être membres de la majorité mécanique du maire.

En plus, les affectations budgétaires leur ont semblé être une “nébuleuse préméditée” puisque le conseil s’est tenu avant l’heure de convocation des conseillers et la délibération a eu lieu 10 minutes avant l’heure de la convocation. Aussi le quorum n’a pu être atteint et, en conséquence la délibération ne pouvait être valable.

Fort de ces faits qu’ils considèrent comme une sorte de “forfaiture”, ce collectif de conseillers a déposé un recours auprès du sous- Préfet de Dakar. Lequel leur a donné raison. En somme, Djiby Diallo a annulé purement et simplement les délibérations de ce 8 avril 2020 tout en demandant au maire de convoquer de nouveau le conseil municipal afin que la délibération qui en sera issue soit en conformité avec les textes qui régissent les collectivités locales.

Dakarposte a appris, en effet, que sa décision a été prise ce 19 mai 2020 par un arrêté refusant de reconnaître la conformité, donc la légalité de cette délibération du 8 avril dernier.

La messe est donc dite, les Conseillers ont eu raison de leur maire, Bamba Fall, lequel accuse M. Djiby Diallo, Préfet de Dakar de bloquer ses actes en faveur des populations de sa commune. “S’il avait agi selon les règles de l’art, il n’aurait sans doute pas été aussi dépité” fait savoir un des conseillers.

La rédaction de dakarposte a beau tenté de joindre le maire Bamba Fall aux fins de recueillir sa version. En vain.

Affaire à suivre...