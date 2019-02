​CAMPAGNE PRESIDENTIELLE : « La majorité est pour Macky sall à Grand Yoff »

La commune de Grand Yoff a été le lieu d’un grand rassemblement des jeunes de ce quartier et alentours pour accueillir Madame la premiere dame, Mariéme Faye Sall et le délégué régional, Monsieur le ministre Amadou Ba, pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour.

La coalition Benno Bokk Yakar gagne de plus en plus de terrain. C’est le cas de la commune de Grand Yoff, exactement à Khary Yallah, ce dimanche 17 janvier, on a assisté à une rencontre massive des jeunes, tous unis derrière Cheikh Bakhoum et Adama Faye pour réélire le président sortant. «La victoire est pour la mouvance présidentielle » déclarent-ils.

Fatoumata Niang Ba, présidente du partis Union pour le Développement du Sénégal Renouveau, membre de la majorité présidentielle déclare : « le président va gagner non seulement par ce qu’il a la meilleure politique sociale que le Sénégal n’a jamais eu, mais par ce qu’il a aussi un bilan satisfaisant et la population, elle-même a confiance en lui ». Fatoumata y ajoute : « on aura la victoire ici à grand Yoff, à Dakar et sur le plan national. Nous ne visons pas moins de 65% ».

La délégation de Cheikh Bakhoum n’a pas tardé à faire des panels, des portes à portes, des meetings pour exposer le bilan du président Macky Sall qu’il juge élogieux. Grand Yoff était pour l’APR en 2012, est pour l’APR en 2019, il restera pour l’APR, estime Adama Faye.

De grandes célébrités comme Pape Cheikh Diallo, Salam Diallo, Aby Ndour, Fatou Guéweul Diouf (...) ont été conviéés à cette rendez vous.