​COMMUNIQUE CONJOINT A L’ISSUE DE LA VISITE D’AMITIE ET DE TRAVAIL, EN REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, DU Pr MACKY SALL À Nouakchott

A l’invitation de Son Frère et Ami, Son Excellence Monsieur Mohamed OULD

CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie,

Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal,

a effectué, du 17 au 18 février 2020, une visite de Travail et d’Amitié en

Mauritanie, à la tête d’une importante délégation comprenant plusieurs

ministres et des hauts fonctionnaires.



Cette visite, qui s’inscrit dans la continuité des relations séculaires d’amitié

confiante et de coopération multiforme entre les deux pays, traduit la volonté

de concertation et de dialogue permanents entre les deux Présidents et vise à

solidifier et enraciner davantage les liens historiques et de fraternité qui

unissent les peuples mauritanien et sénégalais.



Au cours de cette visite, les deux Présidents ont eu des entretiens en tête-à-tête, et en séance élargie sur le renforcement des relations bilatérales ainsi

que sur des questions d’intérêt commun, au plan sous-régional, continental et

international.



Le Président Macky SALL a remercié le Président Mohamed OULD CHEIKH EL

GHAZOUANI pour avoir bien voulu rehausser de sa présence le Forum

International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, tenu les 18 et 19

novembre 2019.



A son tour, le Président Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI a remercié

le Président Macky SALL pour le succès de ce Forum qui est devenu un

rendez-vous majeur sur les questions de paix et de sécurité sur le continent.

Ces entretiens, élargis par la suite, aux deux délégations, ont été marqués par

une parfaite convergence de vues sur l’ensemble des sujets abordés.

SEM Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI et SEM Macky SALL se sont

félicités de l’excellence des relations de fraternité, d’amitié et de bon voisinage existant entre les pays. Ils ont, à cet égard, réaffirmé leur volonté de tout

mettre en œuvre afin de les développer et de les renforcer davantage dans

l’intérêt des deux peuples frères.

Les deux Présidents ont passé en revue les divers domaines de coopération et

salué les réalisations accomplies. Ils ont particulièrement insisté sur la

coopération dans les domaines de la sécurité, de l’énergie, de la pêche, de

l’élevage et de l’hydraulique.

Abordant la question de la sécurité, ils se sont félicités des résultats obtenus

dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Ils ont insisté sur la

nécessité d’approfondir la collaboration entre les deux Gouvernements afin de

prévenir et de lutter, plus efficacement, contre la criminalité transfrontalière

sous toutes ses formes, en particulier le terrorisme, l’extrémisme violent, la

migration clandestine, le trafic illicite d’armes et de drogue ainsi que le

blanchiment d’argent.

Dans le domaine de l’énergie les deux Présidents ont salué les efforts

concertés entre les deux pays en vue de développer la coopération dans ce

secteur et exprimé leur volonté commune de les poursuivre en les intensifiant.

Les deux Chefs d’Etat ont aussi invité les deux gouvernements à consolider la

coopération en matière de recherche géologique et hydrogéologique.

Dans le

contexte des changements climatiques, ils ont appelé à revisiter les résultats

géologiques obtenus, en collaboration avec les universités et centres de

recherche des deux pays. Ils ont, par ailleurs, invité les deux gouvernements à

renforcer leur collaboration en matière de valorisation des substances utiles,

aussi bien pour la construction qu’à d’autres fins.

En matière de pêche, SEM Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI et SEM

Macky SALL ont abordé les questions liées aux conditions d'exploitation des

ressources halieutiques. Ils ont donné des instructions aux Ministres en

charge de la Pêche et de l’Economie Maritime à l’effet de prendre toutes les

mesures nécessaires au renforcement de la coopération bilatérale dans ce

secteur.

S’agissant du secteur de l’élevage, les deux Chefs d’Etat ont salué l’étroite

collaboration entre les deux gouvernements, notamment dans le cadre du

protocole d’accord règlementant la transhumance transfrontalière du bétail.

En vue de l’approvisionnement adéquat du marché sénégalais en moutons de Tabaski, ils ont engagé leurs deux gouvernements à initier des concertations

sur la commercialisation du bétail, y compris quarante-cinq (45) jours après

la Tabaski.

Les deux Présidents ont également donné des instructions à leurs

gouvernements respectifs afin que soit mis en place un groupe de suivi de la

mise en œuvre des accords signés dans ce domaine entre les deux pays.

Les deux Chefs d’Etat ont assisté à la signature d’un communiqué conjoint et

de six (06) accords en matière d’agriculture, de pêche, d’énergie, de

télécommunications, de sécurité et de fiscalité.

En outre, les deux Présidents ont réaffirmé leur attachement à l’Organisation

pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), fondée sur le principe d’une

gestion équitable et solidaire du bassin du Fleuve Sénégal qui constitue, un

modèle de coopération réussi .

Compte tenu de l’importance stratégique des eaux souterraines partagées, les

deux Chefs d’Etat se sont réjouis des premières initiatives prises dans le cadre

de la gestion concertée et durable du Bassin Aquifère Sénégalo-Mauritanien

(BASM) qui regroupe la Gambie, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.

A cet égard, ils ont engagé les deux gouvernements à poursuivre leurs efforts,

en rapport avec les autres parties, en vue de réaliser les objectifs convenus.

Les deux Présidents ont, par ailleurs, insisté sur le rôle stratégique du Comité

Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) et l’Agence

Panafricaine de la Grande Muraille Verte dans la lutte contre la désertification

dans le Sahel, tout comme sur l’importance de la transhumance et du

Commerce de bétail entre les deux pays.

Sur le plan régional, continental et international, SEM Mohamed OULD

CHEIKH EL GHAZOUANI et SEM Macky SALL ont insisté sur la nécessité de

mettre en place une large coalition continentale et internationale pour

éradiquer le terrorisme et la violence en Afrique, particulièrement au Sahel et

en Libye. Sur le plan socio-économique, ils ont réitéré leur volonté commune

d’œuvrer à la réussite de la Zone de Libre-échange continentale africaine

(ZLECAf) et plus globalement à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de

l’Union africaine.



En ce qui concerne la question palestinienne les deux Présidents ont

réaffirmé leur soutien résolu à une solution pacifique, juste et durable du

conflit, sur la base des principes du droit international énoncés dans toutes les

résolutions pertinentes des Nations Unies pour la création d’un Etat

palestinien indépendant, avec Jérusalem Est comme capitale.

Abordant les questions multilatérales, les deux Présidents ont, en particulier,

réitéré la nécessité d’une réforme globale du système des Nations Unies, y

compris le Conseil de Sécurité, de façon à assurer la représentation équitable

de tous les Etats membres et refléter la réalité géopolitique actuelle. Ils ont, à

cet égard, réaffirmé leur attachement à la position africaine commune

exprimée dans le Consensus d’Ezulwini.

Au terme de sa visite de Travail et d’Amitié en République Islamique de

Mauritanie, Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL a exprimé ses

vifs remerciements et sa profonde gratitude à son frère, Son Excellence

Monsieur le Président Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, au

Gouvernement et au Peuple mauritaniens, pour l’accueil chaleureux et

fraternel et l’hospitalité généreuse qui lui ont été réservés, ainsi qu’à la

délégation qui l’accompagne.

Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL a adressé une invitation à

son frère et ami, Son Excellence Monsieur le Président Mohamed OULD

CHEIKH EL GHAZOUANI, pour effectuer une visite officielle en République du

Sénégal. Cette invitation a été acceptée avec un grand plaisir et la date de la

visite sera fixée par voie diplomatique.





Fait à Nouakchott, le 18 février 2020

Pour le Gouvernement de la

République Islamique de Mauritanie

Pour le Gouvernement de la

République du Sénégal

S.E.M Ismail Ould Cheikh Ahmed

Ministre des Affaires Etrangères, de la

Coopération, et des Mauritaniens de

l’Extérieur





S.E.M Amadou Ba

Ministre des Affaires Etrangères et

des Sénégalais de l’Extérieur