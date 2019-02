​Campagne électorale – Macky défie Khalifa Sall à Grand Yoff sous les ovations de la population

La campagne électorale tire à sa fin et mes candidats sont en train de replier sur Dakar après avoir sillonné toutes les régions et tous les départements du pays.

C’est ainsi que le candidat Macky Sall, président sortant est revenu sur Dakar avec un challenge : aller défier Khalifa Sall dans son fief de Grand Yoff.

Le pari n’était pas gagné d’avance car, il nous revient que les perspicaces services de renseignements du pays, qui s'étaient discrètement éparpillés dans Grand Yoff, avaient "pondu" un "BR" (Bulletin de Renseignements) pour informer les plus hautes autorités du Sénégal que des partisans du maire déchu de Dakar promettaient l’enfer au candidat sortant dès qu’il mettrait les pieds dans ce quartier populaire et populeux de la capitale réputé être le bastion de Taxawu Dakar.

Eh bien, pour paraphraser l'autre, Macky a sillonné ce jeudi les rues et artères de ce grand quartier où il a été très ovationné par les populations qui sont sorties massivement pour l’accueillir. Car après tout, Grand Yoff n’est le bastion de personne. Tout comme la coalition de Khalifa Sall, Taxawu Dakar, l’Apr y possède plusieurs responsables comme l’envoyée spéciale du président Aminata Touré dite Mimi, le DG de l’Agence de développement de l’informatique de l’Etat Cheikh Bakhoum, l’opérateur économique Mora Cissé, l’ancien député Abdoulaye Ndiaye ou encore le beau-frère de Macky lui-même Adama Faye. Ces différents responsables ont tellement bien travaillé dans le quartier que les populations sont aujourd’hui pour la plupart acquises à la cause de l’Apr. Ce n’est donc pas surprenant que Macky Sall y soit accueilli avec faste. Ni jets de pierres ni huées, au contraire, c’est sous les acclamations qu’il a fait le tour du quartier.

Par contre, un responsable apériste comme Mame Mbaye Niang n’y est pas le bienvenu à cause de son arrogance. Il nous revient d'ailleurs qu'il est toujours attendu de pied ferme par les jeunes qui lui promettent de réitérer les mêmes jets de pierres et huées qu’il avait essuyés lors de la campagne pour les législatives.

Quant à Macky Sall, il a vraiment réussi le pari de la mobilisation à Grand Yoff, d’autant que le quartier avait été bien sécurisé auparavant.