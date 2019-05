​Ce que vous ne saviez pas sur le Directeur de la rédaction de la RFM, Babacar Fall !

Les sources de dakarposte, au fait de tout ce qui se trame à Futurs Médias s'accordent à décrire notre confrère Babacar Fall comme l'un des meilleurs de la place.

"C'est un bon orateur. Sa diction est irréprochable, notamment dans le cas d'interventions en direct. Il est curieux et organisé. Il sait synthétiser des informations pour mieux retranscrire l'actualité à ses auditeurs" témoigne, apparement fier, ce jeune reporter de la RFM.



Qui plus, Babacar Fall a un esprit d’analyse et de synthèse, une réactivité, une débrouillardise hors du commun et des capacités d’adaptation avérées. Ce n'est donc pas fortuit qu'il est devenu le Big Boss de la rédaction de la RFM.



Par la pratique depuis plus d'une décennie en studio et sur le terrain, dans les conditions du direct et de l’info en temps réel, celui que ses amis d'enfance surnomment "Mbaye Pata" a acquis, mais à la force du poignet, les fondamentaux du métier, nécessaires à l’exercice d’un journalisme polyvalent, une bonne connaissance de la radio, de son marché, de ses contraintes

la maîtrise de l’écriture journalistique et radiophonique.



Doté d'une forte capacité de travail, c'est à dire sachant supporter l'enquiquinante pression quotidienne, entre autres méthodes de traitement audio de l’actualité, la capacité à s’adapter à la politique éditoriale, celle de choisir un angle, ce "boy Pikine" diplômé du CESTI, s'est, depuis des années, illustré par ses chroniques et éditoriaux souvent hostiles au pouvoir Exécutif.

"Certains le décrivent à tord comme un opposant, mais Babacar est comme ça. Il a l'esprit critique. Il est plutôt du côté du peuple. Babacar a, je peux dire, une ténacité et une honnêteté intellectuelle rare et je vous dis, c'est quelqu'un de serviable, très généreux" fait savoir un confrère sous le sceau de l'anonymat.





Ayant vu le jour dans la banlieue dakaroise, précisément à Pikine, celui qu'Haj Hassane Guèye surnomme affectueusement "Baba" a grandi Pikine Tally Bou Bess. Piqué dès sa tendre enfance par le virus du journalisme, Babacar Fall a appris les rudiments du métier de pisse-copie à la "radio de la Jeunesse" (WALF).

Dégourdi, "Mbaye Pata" a, nous apprend-on, trimé dur à ses débuts allusion faite à ses études. "C'était à l'époque la croix et la bannière pour se rendre à son école de la Rue de Thionk pour lui, jeune banlieusard dépourvu de moyens, mais Babacar s'est toujours armé de courage" fait savoir une de ses vieilles connaissances.

Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ce père de famille, polygame, est devenu, à force d'abnégation, l'une des pièces maitresses de l'une des plus grandes chaines de radio du Sénégal pour ne pas dire le "Number One" (la RFM).





Directeur de la rédaction de la radio implantée à la Médina, "Babs" a le lourd fardeau de coordonner ce que font les reporters, parmi lesquels les "flash-men", qui font régulièrement le point sur l’actualité. Parmi d'autres grosses légumes de la RFM, notamment le rédacteur en chef, il synthétise tout pour en faire ressortir l’essentiel.



Chapeau bas cher confrère !