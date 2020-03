​Coronavirus éclipse le "cas Amadou Ba" - Le ministre et responsable Apr sauvé par "ses marabouts" ?

Il faut reconnaître que le "maître" des Parcelles Assainies a de la baraka. Alors que son "cas" est en train de devenir un vrai cas au sein de l'Apr, alors que son exclusion ou pas des rangs du parti présidentiel est à l'ordre du jour, alors encore que sa candidature est annoncée pour succéder à Macky Sall, créant une vive polémique parmi les militants, voilà que comme par miracle, l'opinion est en train d'oublier qu'il est un "cas". Pour cause, l'arrivée de Coronavirus dans notre pays a complètement éclipsé le débat autour de ses velléités de candidature. Le gars a sûrement de très bons marabouts qui ont "travaillé" d'arrache-pied afin de le sortir de la zone de turbulence.

On laisse entendre dans son entourage qu'il finance à coups de millions de dizaines de "boukhabas" dans le Fouta mais aussi à Dakar. D'ailleurs, selon ces mêmes sources de dakarposte, son propre père était un marabout très réputé, Imam de son état.

Quoi qu'il en soit, coronavirus est arrivé fort à propos pour le soutirer des feux de la rampe.

Et, du coup, c'est le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui commence à en prendre pour son grade. Le gars (ce n'est pas la modestie qui l'étouffe) avait annoncé que notre pays était à l'abri de cette redoutable maladie en donnant l'assurance aux Sénégalais que toutes les dispositions ont été prises aux frontières, voilà qu'un premier cas vient d'être signalé par le Chef de l'Etat en personne, lequel a convoqué d'urgence une réunion de crise. Toute honte bue, Abdoulaye Diouf Sarr a été obligé de se dédire en organisant une conférence de presse afin de ravaler son vomis. Comme quoi, même lorsque l'on est ministre, il faut remuer la langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Niaw !



En outre, dakarposte, vous promet de revenir dans les prochaines heures sur ce qu'il est convenu d'appeler le cas Amadou Bâ et le clan de ceux-là qui, comme lui, ont des agendas cachés.