​Crise au Mali – Le président IBK accuse l’imam Dicko de vouloir créer un état islamique !

IBK serait-il en train de diaboliser l’imam Mahmoud Dicko ? A l’occasion du sommet de la Cedeao sur la crise qui sévit dans son pays, le président malien a affirmé que l’imam Dicko ne désire rien de moins que d’instaurer au Mali un état islamique. Pourtant, ce dernier a affirmé récemment dans la presse qu’Ibrahima Boubacar Keita reste toujours son «frère». Il a déclaré également qu’il ne souhaite ni devenir président de la République ni ministre, il reste imam et mourra imam ! Aussi, les propos du président malien sont en porte à faux avec les intentions avouées de l’imam Mahmoud Dicko et ils ne sont pas susceptibles non plus d’aider à la résolution d’une crise qui commence à durer et qui échappe au contrôle des autorités de Bamako. Car, au lieu d’appeler au calme et à la discussion, le président malien semble plutôt attiser le feu mais, ce sera à ses risques et périls.