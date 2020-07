​Décès de Babacar Touré : Un pionnier de la presse libre s’en est allé !

Il faut le dire sans ambages, c’est bien lui le fondateur du Groupe Sud. Certes, il avait à ses côtés d’autres volontaires, précurseurs autant que lui de la presse privée dans notre pays, de grandes plumes dont il rejoint certains au Ciel en ce triste dimanche. Il y a eu les Moussa Paye, Ibrahima Fall, Mame Olla Faye ou encore Chérif El Valide Sèye qui tous ne sont plus de ce monde mais qui ont été ses compagnons dans a douleur et la gloire.

Babacar Touré est en effet celui qui a osé, le premier, lancer un appel aux Sénégalais afin qu’ils prennent des parts comme actionnaires dans la création d’un journal. Les premiers à adhérer à cette idée furent naturellement des journalistes mais de Sénégalais de toutes professions y ont cru. Et c’est ainsi qu’il a créé le groupe Sud.

Homme de consensus, il a été proche de tous les chefs d’Etats de notre pays de Diouf à Wade et Macky Sall tout en maintenant son indépendance d’esprit et d’action. Sa générosité ? Il l’aura sans doute en partage avec son oncle, feu Djily Mbaye qui lui avait accordé des avantages pour qu’il puisse installer ses bureaux dans un immeuble moderne qu’il venait de construire.

Dakarposte se joint à tous les journalistes sénégalais et africains pour présenter ses condoléances à sa famille éplorée.























njaydakarposte@gmail.com