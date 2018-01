​Force à la République, force au Senegal ! (Abou Abel Thiam)

C'est un acte d'une indicible ignominie: treize de nos compatriotes, treize jeunes Sénégalais, ont été froidement abattus par de sinistres individus. Des individus non identifiés, porteurs d'une cause connue, ont étalé 13 jeunes corps sous leurs balles assasines.

Plus que jamais le Senegal entier doit faire corps avec ses forces armées, autour de leur chef suprême, le Président Macky Sall, pour encourager les initiatives de paix, dans l'intransigeance sur l'intégrité nationale et la defense du terroir national.

Paix à l'âme de nos cher disparus, vive le Senegal uni et fort...