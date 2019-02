​Forte mobilisation d'Alsar dans la cité du rail

Décidément le mouvement And Ligueyy Sénégal ak Racine(Alsar)de Mamadou Racine Sy a fini d'étendre ses tentacules sur l'étendue du territoire national.

À Thiès le candidat Président Macky Sall a constaté de visu la très forte mobilisation des partisans du PDG du King Fahd palace.

Macky Sall s'est arrêté devant la grande foule d'Alsar Mamadou massée aux abords de la mairie de Thiès pour lui réserver un accueil historique.

À en croire les observateurs cette forte mobilisation d'Alsar Thiès est l'oeuvre des responsables Abdoul Aziz Wade,Massamba Sall Dia , Lamine Diop,Ibrahima Sakho,etc

La mobilisation thiessoise confirme les propos tenus récemment par Macky Sall en présence de Racine Sy.Il lui disait:"Élimane Souima je rencontre tes partisans d'Alsar partout où je peux passe au Senegal"

À Thiès Macky Sall a promis plus d'emplois,la relance de Transrail et la création d'un grand pôle universitaire.