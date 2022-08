​Grève au marché du poisson à Kaolack – Les mareyeurs croisent les bras de mercredi à vendredi

Ce sont les ménagères de Kaolack qui vont avoir des problèmes pour préparer le bon "thiébou dieune" familial. En effet, les mareyeurs du marché aux poissons de la ville de Mbossé ont décidé d’observer une grève de 72 heures qui commencera ce mercredi et qui durera jusqu’à vendredi.

Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements qu'ils protestent contre l’état actuel du marché qui est dans un état de délabrement très avancé.

Qui plus est, il nous revient que leurs véhicules frigorifiques ont du mal à bien ravitailler les étals car les routes sont impraticables. Or, ces mareyeurs font entrer au moins de 10 millions par jour si leur travail est bien fait, ce qui offre des recettes importantes à la municipalité. Mais puisqu’ils ont des problèmes d’accès et que le marché ne répond pas aux normes, ils ont décidé d’alerter les autorités en se croisant les bras pendant trois jours.

Les Kaolackois seront donc obligés de s’alimenter en viande ou en… Mbakhalou Saloum pendant les trois prochains jours.





