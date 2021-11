​Heurts entre supporters des Navétanes à la Médina – Faut-il éliminer le championnat populaire de football ?

Ce samedi, un tournoi de football opposant les clubs de Jappoo et Delorme a tourné au vinaigre. À la fin du match, les supporters des deux clubs se sont affrontés de manière très violente sur l’avenue Blaise Diagne. Jets de pierre, bagarres rangées et agressions ont eu lieu, occasionnant une intervention musclée mais très efficace de la police. D’ailleurs, tous les commerces de l’avenue ont été obligés de baisser rideau pour ne pas faire l’objet d’attaques d' héritiers d'Asène Lupin. Heureusement que la prompte intervention du commissariat de la Médina a réussi à ramener de l’ordre. En effet, n'eut été la diligence de cet officier (dont la police peut s'enorgueillir) et de ses éléments les choses allaient derechef dégénérer.

Cette violence aveugle remet sur le tapis la question du mouvement navétane dans notre pays. Chaque année, lors des compétitions entre quartiers, plusieurs violences éclatent et sèment un grand trouble à l’ordre public. Ne faut-il pas supprimer purement et simplement les navétanes ?