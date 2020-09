​IL RISQUE DEUX ANS DE PRISON FERME: Le policier perquisitionne sans mandat le domicile du Béninois et dérobe plus de 6 millions

​L’agent de police enquêteur, Sadibou Nioma Faye dit pape Faye est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion portant sur près de 7 millions Fcfa appartenant à un Béninois du nom de Sabirou Adjayi. Attrait devant la barre du Tribunal correctionnel, le mis en cause a tout nié en bloc. Malgré ses dénégations, il encourt deux ans de prison ferme, si le tribunal applique le réquisitoire du substitut du procureur. Délibéré le 5 novembre prochain Tout est parti de la plainte déposée par Mactar Guèye contre le ressortissant Béninois Sabirou Adjayi pour escroquerie d’un montant de 1,6 million Fcfa. C’est ainsi que le policier Sadibou Nioma alias Pape Faye a fait une descente chez ce dernier vers 6h du matin. Sans mandat et compagnie du plaignant Mactar Guèye, le flic aurait brutalisé le Béninois. Sabirou Adjayi affirme que Mactar Guèye a remis la clé de son magasin au policier qui a pris ses biens et l’argent qui se trouvait dans sa chambre.D’un montant de 4,8 millions, cette somme était destinée à son pèlerinage à la Mecque. En plus de cela, révèle la partie civile, le policier enquêteur a volé 2 millions Fcfa gardés dans son véhicule. Suite à cela, il a été arrêté pour association de malfaiteurs et vol en réunion sur plus de 6 millions. Attrait devant le prétoire du Tribunal correctionnel de Dakar, Sadibou Nioma Faye a nié les faits qui lui sont reprochés. Au moment des faits, il était un policier enquêteur. «Je menais une enquête sur le dossier appartenant à la partie civile pour escroquerie. Le plaignant a été reconnu coupable et condamné à payer à la partie civile un 1,6 million Fcf en plus d’une peine de prison», dit-il. L prévenu a fait une descente chez le Béninois qui s’apprêtait à voyager. « Au moment de procéder à son arrestation, Matar Guèye m’a montré un sachet qui contenait des billets blancs. Ces derniers ont été envoyés à la BCEAO pour être examinés», se dédouane-il avant de jurer que les accusations ont été montées de toutes pièces. L’avocat du plaignant, Me Abou Dialy Kane, fustige l’attitude du prévenu qui, selon lui, s’est comporté d’une façon devenue récurrente dans la police. « Il a osé faire une descente musclée dans l’appartement de mon client en compagnie de Mactar Guèye. Il l’a brutalisé, menotté et l’a embarqué sans mandat», fulmine Me Kane qui qualifie cet acte de banditisme. L’avocat de la partie civile a sollicité 10 millions de francs pour la réparation du préjudice Quant au ministère public, il a requis deux ans ferme de prison contre Sadibou Nioma Faye et Matar Guèye. Le délibéré est fixé pour le 5 novembre prochain.



Bineta DIOuF

Las