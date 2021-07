​Interdiction de vendre des moutons sur la voie publique- Le "daral illégal" des "2 voies" de Liberté VI démantelé

À l’heure où ce texte est en ligne, les limiers sont en train d’investir l'artère baptisée "deux voies" de Liberté 6. Avec plusieurs camions et un nombre impressionnant d’agents, ils sont en train d’embarquer tous les moutons qui étaient exposés sur ce site afin d’attirer la clientèle en vue de l’imminente fête de Tabaski.

"Il s’agit d’une opération légale car les éleveurs et vendeurs installés sur ce site avaient déjà reçu une injonction du préfet de Dakar qui les informait que qu’ils n’avaient pas le droit d’y exposer leurs moutons car l’endroit ne faisait pas partie des sites légalement autorisés par l’autorité administrative comme "daral" fait savoir une source de dakarposte avant de renchérir: Les autorités leur avaient d’ailleurs proposé de s’installer sur un espace à la Foire de Dakar, mais ils ont refusé d’obtempérer sous le prétexte fallacieux que cet endroit était " enclavé".



Aussi, puisqu’ils ont tenté de s’asseoir sur une décision préfectorale, ces vendeurs de moutons en ont fait les frais. Tous les moutons sont en train d’être saisis au moment où cet article est écrit et conduits par les limiers vers une destination inconnue pour le moment.















