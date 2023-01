"​Je n’éprouve que de la pitié pour un père de famille et époux comme Ousmane SONKO" (Me Dior Diagne)

Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Veillez à dire vrai car cela conduit à la piété, qui, à son tour, conduit au paradis. L’on ne cesse de dire vrai, de

privilégier un langage de vérité, jusqu’à ce qu’Allah nous prenne pour véridique. Veillez à éviter le mensonge car il

fait basculer dans la débauche et, celle-ci conduit à l’enfer. En effet, à force de s’habituer au mensonge, on finira par

être pris par Allah pour un menteur invétéré ».

Ousmane SONKO n'a cessé de me citer comme faisant partie d’un « complot » dont il ferait l’objet dans

l’accusation de viol de la part de Adji SARR.

Je tiens à lui dire publiquement :

- Qu’il sait de science certaine que je ne connais aucun des protagonistes qu’il cite dans ces

accusations de viol.

- Ousmane SONKO sait bien que je ne l’ai jamais vu ni connu, encore moins Adji SARR, Ndèye

Khady NDIAYE, Sidy Ahmed MBAYE, le Capitaine TOURE, le Docteur GAYE, bref tous ceux

qu’il cite en boucle dans cette affaire.

- Ousmane SONKO sait également que j’ai saisi Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre afin que

toute la lumière soit faite sur ce SMS qu’il brandit à tout va, sachant pertinemment que je

n’en suis pas l’auteure, pour que tout confrère fautif l’ayant partagé soit poursuivi sur le plan

disciplinaire.

- Ousmane Sonko sait même que jamais, des réquisitions téléphoniques qu’il évoque, n’ont

signalé un appel téléphonique venant de, ou allant vers, moi ;

Outre le fait de mentir sciemment à mon sujet, je constate son comportement pathologique à martyriser

les femmes.

Rien que cette passion obsessionnelle envers moi devrait l’amener à accepter de se faire traiter sur le

plan psychique.

Parce que,dit-il, je suis l’épouse de Monsieur Antoine Félix DIOME ?

Et alors ?

Est-ce suffisant pour s’acharner sur ma personne comme il le fait, et se réfugier de manière aussi lâche

et éhontée derrière un prétendu complot que j’aurais orchestré?

Et si vraiment j’ai comploté contre sa minable personne, pourquoi ne m’a-t-il pas incluse dans sa plainte

déposée contre les prétendus comploteurs ?



En ne portant pas plainte contre moi, n’administre-t-il pas la meilleure preuve à la face du monde que je

ne suis pour rien dans ses virées salaces au salon Sweet beauty la nuit durant la période de couvre-feu

et de COVID ou à l’heure de l’appel du muezzin selon ses pulsions?

Quelle serait selon Ousmane Sonko, la preuve de mon implication dans le fameux « complot » ?

Un SMS dont il sait très bien, lui mais aussi ses avocats, que je n’en suis pas l’auteure ?

Et je le mets au défi de sortir la capture d’écran du message, pour qu’on en finisse une bonne fois pour

toutes avec ses délires me concernant;

Qu’il me dise aussi en passant, comment ce fameux SMS, tel un GPS, l’a conduit au salon Sweet Beauty ;

Après deux années de silence, malgré les invectives, les insanités et les mensonges, il faut que Ousmane

SONKO se le tienne pour dit et définitivement :

Aujourd’hui, demain ou dans 14 mois, il fera toujours face à cette femme digne et déterminée que je suis,

qui s’est battue toute sa vie pour exister par elle-même, qui n’a pas besoin d’être l’épouse de ou l’amie

de, pour se salir les mains dans de quelconques basses besognes, encore moins contre un type de son

acabit ;

Ses accusations mensongères ne resteront pas impunies en dépit de mon mépris pour ce lâche qui

n’honore pas son statut d’époux, de père de famille, ou même de leader politique.





Maitre Dior DIAGNE Avocate au barreau de Dakar.