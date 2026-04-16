Israël-Liban: un cessez-le-feu de 10 jours annoncé par Trump, le Hezbollah pose ses conditions

« Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président du Liban Joseph Aoun et le Premier ministre d'Israël Benyamin Netanyahu. Ces deux dirigeants se sont accordés sur le fait que, pour parvenir à la PAIX entre leurs deux pays, ils commenceront formellement un cessez-le-feu de dix jours à partir de 17h00 », heure de Washington, soit 21h00 TU, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.



Quelques minutes plus tard, Donald Trump a annoncé qu'il allait « inviter » les deux dirigeants à la Maison Blanche, sans préciser de calendrier. « Les deux parties veulent la PAIX, et je crois que ça va se réaliser rapidement », a-t-il martelé encore. Le président états-unien a ajouté : « J'ai chargé le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'Etat (Marco) Rubio, aux côtés du chef d'état-major de l'armée américaine Dan Caine, de travailler avec Israël et le Liban afin de parvenir à une PAIX durable. »



Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient début mars quand le Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien, a visé Israël pour soutenir l'Iran face à la vaste offensive israélo-américaine. Israël a alors entrepris des opérations militaires en territoire libanais. Depuis, plus de 2 000 personnes ont été tuées au Liban dans les frappes israéliennes, selon les autorités, et environ un million ont été déplacées – soit un cinquième de la population du pays, selon l'ONU.









Le Hezbollah pose ses conditions



L'annonce faite par Donald Trump intervient deux jours après qu'Israël et le Liban sont convenus d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable, à l'issue de plus de deux heures de discussions au niveau de leurs ambassadeurs à Washington, les premières du genre depuis 1993.



Le Hezbollah, grand absent de la rencontre, avait qualifié ces pourparlers de « capitulation » et revendiqué, alors qu'elles débutaient, des tirs de roquettes vers Israël. Le groupe libanais va respecter le cessez-le-feu qui entre en vigueur à 21h00 TU à condition qu'Israël arrête complètement les hostilités, dont les assassinats qui visent ses membres, a affirmé jeudi à l'AFP un député de la formation pro-iranienne. « Nous allons respecter le cessez-le-feu de manière prudente (...) à condition qu'il s'agisse d'un arrêt global des hostilités contre nous et qu'Israël ne l'exploite pas pour mener des assassinats », a déclaré le député Ibrahim Moussaoui.



Après le cessez-le-feu qui avait mis fin à la guerre précédente entre les deux parties, en novembre 2024, Israël avait continué à viser par des frappes ciblées les membres et les infrastructures du mouvement libanais.



















































Rfi