Modification de code électoral : le FDR dénonce « le coup de force institutionnel » de PASTEF

Dans une déclaration parvenu à Walfnet, ce jeudi, le Front pour la Défense de la République (FDR) fustige la proposition de loi visant à modifier le Code électoral. Dénonçant un « coup de force institutionnel », l’opposition appelle à la résistance populaire pour faire barrage à ce qu’elle qualifie de loi taillée sur mesure.



Pour le FDR, l’heure est grave. En s’attaquant aux articles L29 et L30 du Code électoral, le groupe parlementaire PASTEF briserait un pacte de stabilité vieux de plus de trente ans.





« Depuis 1992, le Sénégal a bâti sa stabilité sur le consensus », rappelle le front. En rompant avec cette tradition de dialogue pour imposer des règles unilatérales, le pouvoir en place est accusé de traiter le Code électoral comme un simple « règlement intérieur de parti ».



« Une loi personnalisée » pour un seul homme



Pour le FDR, il s’agit d’une manœuvre visant exclusivement à régulariser la situation politique du leader de PASTEF.



Le front pointe du doigt l’utilisation du ministère de l’Intérieur pour une inscription qu’il juge « frauduleuse » sur les listes électorales.



Le ministère de la Justice est également indexé pour avoir engagé une révision de jugement alors que l’intéressé se trouve, selon le FDR, dans une position de « juge et partie ».



Le communiqué souligne l’aberration d’une loi rendue rétroactive sans motif d’intérêt général, dénonçant un instrument au service des « lubies d’un homme ».



« La loi doit être générale et impersonnelle. Lorsqu’elle devient l’instrument d’une faction, elle perd sa légitimité et n’appelle qu’une seule réponse : la résistance. »



Appel à la manifestation



Face à ce qu’il qualifie de « troisième acte de la forfaiture », le FDR pose ses conditions et exige le retrait immédiat et sans condition de la proposition de loi, l’ouverture d’une concertation inclusive dirigée par des personnalités neutres et le respect strict du calendrier électoral.



Le FDR a annoncé entamer des consultations avec la société civile et les forces vives de la nation. L’objectif est d’organiser des manifestations massives à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal.



Le FDR prévient que la démocratie sénégalaise, acquise par le sacrifice de générations, sera défendue « avec toute la détermination nécessaire ».













































Walf