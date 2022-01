​Le ministre de l’Intérieur passe la fin de l’année avec ses hommes – Un geste d’une haute portée symbolique !

Alors que la plupart des Sénégalais, y compris les plus hautes autorités étaient en train de fêter la nouvelle année en famille ou avec des amis proches, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome a préféré sacrifier cet événement et se sacrifier avec ses hommes. En effet, pendant toute la nuit il a patrouillé avec les forces de l’ordre qui, parce qu’elles doivent assurer la sécurité des Sénégalais, ne se sont pas rendus chez eux pour fêter en famille. Par solidarité avec ces courageux hommes, Félix Diome est descendu sur le terrain en leur compagnie. Une manière spontanée de les galvaniser davantage mais aussi une touche de leur témoigner sa sollicitude et son engagement à leurs côtés.

Dakarposte, qui a suivi au pas de charge, l'actuel premier limier du pays, publie quelques images