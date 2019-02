​MACKY SALL SOUHAITE QUE LE PEUPLE SOIT "SEUL VAINQUEUR’’ DU SCRUTIN

Le président sortant Macky Sall espère voir le peuple sénégalais sortir comme "seul vainqueur" du scrutin de la présidentielle 2019 qui le met aux prises avec Idrissa Seck, Madické Niang, Ousmane Sonko et El Hadj Sall.



Au total 6.683.043 électeurs se rendent aux urnes ce dimanche sur toute l’étendue du territoire sénégalais pour choisir un nouveau président de la République parmi cinq candidats.



Les électeurs devront faire leur choix entre le président sortant Macky Sall, élu pour la première en mars 2012, et ses quatre challengers, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et El Hadj Issa Sall.



S’exprimant après avoir voté au centre Thierno Mamadou Sall, à Fatick, sa ville natale, le candidat de la coalition "Benno Bokk Yaakaar" (BBY, majorité) a souligné qu’il espérait que le prochain président de la République soit celui de "tous les Sénégalais".



Il a affirmé qu’il souhaitait être celui qui sera choisi par ses concitoyens, à l’issue du scrutin de ce dimanche.



Il a salué "la maturité du peuple sénégalais et la mobilisation citoyenne au Sénégal et à l’étranger qui ont permis d’exercer le devoir citoyen dans le calme et la sérénité".