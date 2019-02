​MODOU LO ( LUTTEUR) " Que les gens viennent voter dans le calme"

Le lutteur des Parcelles Assainies a voté dans son fief. A sa sortie Modou Lo plus connu sous le nom de Xaragne Lo a appelé les gens à venir voter et dans le calme et la paix. " J'appelle tout le monde avenir voter dans la paix. Le pays nous appartient tous donc que tout se passe dans le calme" a laissé entendre le prochain adversaire de l'actuel roi des arènes Eumeu Sene.