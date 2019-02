​Macky Sall à Podor : 105 milliards investis en 7 ans

Plus on avance dans cette campagne électorale, mieux Benno Bokk Yakaar se porte. Le baromètre de la mobilisation ne cesse de monter en flèche à mesure que la caravane présidentielle traverse le pays. Après Mbacké, Louga, Ndar et Richard Toll, on croyait avoir battu tous les records d'affluence. C’était sans compter avec la ferme détermination du département de Podor. Les responsables politiques du courant majoritaire ont réussi à placer haut la barre. Le stade municipal qui a accueilli le Président Macky Sall a refusé du monde ce mardi soir. Les signes précurseurs étaient pour autant perceptibles dès l’entrée du périmètre communal. Des hommes et des femmes, en nombre impressionnante et très enthousiastes, ont dressé une haie d’honneur pour leur hôte. Le Président Macky Sall, n'a pas manqué de souligner ce fait qui, à l’en croire, augure un ras de marais du Benno, au soir du scrutin. «J’écouterai les excellents résultats de Podor, le 24 février à 18 heures», annonce-t-il.

De façon chiffrée, le Président Sall indique que durant son mandat, 105 milliards FCfa ont été investi dans le département de Podor, à travers des infrstructures dont plusieurs pistes de production et 105 kilomètres de route. Des ponts ont également été érigés à Ndianga, Guédé village (5 milliards FCfa), Fanaye, Diatar et Saldé. «Dans un an, Podor sera totalement désenclavée» annonce le candidat de Bby. Sans considérer le réseau hydro électrique qui a fini de connecter 50 villages dont une vingtaine sur l’île à Morphile.

Macky Sall déclare, en outre, que le département de Podor est en train de devenir le grenier du pays, avec Dagana. Le chef de l’Etat pour son prochain magistère s’engage à édifier dans la commune un centre socio-culturel pour les jeunes, un espace numérique ouvert et une antenne de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Il compte aussi renforcer la résilience du bétail et de l’espèce bovine en allouant une enveloppe de 15 milliards FCfa au département. Pour conclure, Macky Sall rappelle que des doléances de plus de 70 ans, ont fini par être satisfaites en seulement sept années de Benno Bokk Yakaar. Le Chef de l'Etat, satisfait de la mobilisation, a passé plus de temps que prévu avec les responsables. Au-delà même du temps prévu, prenant le temps d'écouter tous les responsables.