​Malgre la canicule, Kedougou accueille Macky Sall comme un fils

Le Candidat de la Coalition Benno, le Président Macky Sall, a annoncé ce jour à Kedougou, le lancement de nombreuses infrastructures au plan social, economique et surtout éducatif, dans le but, a-t-il indiqué de permettre à chaque kedovin de se sentir Senegalais à part entière. "Le message que je voudrais que vous reteniez de mon passage aujourd’hui à Kédougou, est que mon désir de rendre à Kédougou la plénitude de son rôle de pôle de développement économique et social est encore plus vivace, afin que tous les Kédovins trouvent toute leur place au sein de la République", a déclaré le Président Sall devant une population venue nombreuse, malgré la chaleur d'etuve. Le candidat de Benno s'est félicité l’Installation du Tribunal de Grande Instance de Kédougou, l’Installation du Tribunal d’Instance à Saraya, la Construction du Commissariat de police de Kédougou, le premier ouvert dans toute cette partie du pays depuis 1960, la Construction et équipement de Brigade régionale de l’Hygiène, la construction de la Direction régionale de développement rural, la contruction du nouveau lycée départemental de Kedougou. Aux élèves, le candidat de Benno a offert un nouveau bus, qui devrait être disponible avant la fin de la campagne, mesure saluée par une ovation populaire.

Auparavant, Macky Sall a rappelé qu'il était en visite dans la localité il y a trois mois. "Il y a à peine 3 mois, j’étais encore ici avec vous pour inaugurer le Pont de Fongolembi, d’un coût de 4,1 milliards FCFA, qui consacre définitivement le désenclavement de Bandafassi, de Nénéfécha et des sites touristiques exceptionnels de Dindéfélo", a-t-il rappelé. Il a ajouté "Aujourd’hui la réhabilitation de l’axe Tambacounda - Dialocoto - Kédougou est presque achevée, ce qui va faciliter nos échanges avec le Mali, la Guinée Conakry, la Gambie et la Guinée Bissau. Le dernier tronçon en cours d’achèvement, Dialacoto - Mako, long de 60 km, à mobilisé un budget de 23,8 milliards FCFA".

Il a aussi rappelé les nombreuses réalisations au plan social avec les Bourses familiales dont Kedougou est bénéficiaire, la revalorisation des pensions de retraites entre autres.

Arrivé à Kedougou peu avant 14 h, le Président Sall a participé à la prière du vendredi dirigée par l'imam de la grande mosquée de Kedougou. Une foule de fidèles s'est passée à l'entrée pour l'ovationner.