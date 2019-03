​Nouveau gouvernement, Mme Dieynaba Diop de l’APR Kaolack favorable pour le maintien de Dionne

Plus que quelques jours à Macky Sall pour dévoiler la liste de son nouveau gouvernement. Une équipe très attendue dans la masure où, elle déclinera clairement la feuille de route voire les nouvelles aspirations et orientations politiques du chef de l’Etat en proie à de nouveaux enjeux et défis.



Pendant que certains analystes écartent de fait, la piste Dionne évoquant de nouveaux challenges, en voila quelqu’un et pas n’importe qui, qui prend le contre courant de cette thèse. Mme Dieynaba Diop pour ne pas la nommer écarte toute idée de relooking et de renouvellement de l’ancien gouvernement. « On ne change pas une équipe qui gagne » tel est l’état d’esprit de cette femme d’affaires, actrice de développement de surcroît.



Elle s’inscrit alors dans la continuité non sans louer les qualités de l’ex premier ministre: « grâce à son engagement sans faille et son dévouement sans commune mesure, Dionne a quasiment battu tous les records de longévité et de fidélité au poste de premier ministre de la République du Sénégal mis à part les cas Abdou Diouf et Habib Thiam.



Pour avoir travaillé par moments avec les éléments du gouvernement sortant dans le cadre de ses nombreux projets, la Kaolackoise a salué « l’efficacité, la promptitude et la célérité dont ont toujours fait montre les équipes de Dionne surtout dans les dossiers d’intérêt national ».



Elle demande par conséquent à Macky Sall de rester dans sa dynamique payante en mettant juste en évidence son leadership reconnu et avéré afin que le Sénégal puisse connaître et profiter d’un virage paisible lors du prochain quinquennat.



Outre cette doléance, la bonne dame a lancé un pressant appel au chef de l’Etat lui indiquant d’élever au rang de priorité la région de Kaolack car pour elle: « Kaolack est une locomotive de développement pour tout le Sénégal de par sa position géographique et ses atouts économiques.



Dans ce même registre, la militante engagée dans le développement local exhorte le prochain gouvernement et incite le président Macky Sall à revoir fortement sa politique industrielle pour rendre plus compétitive et diversifiée notre économie.



« Aujourd'hui, nous importons plus de 445 milliards dans le secteur du riz ce qui à mon sens est exorbitant. Il nous faut recourir à l'industrialisation et la transformation de d’autres filières comme le mil, le maïs et de l'arachide... pour remédier à cela et générer en même temps des emplois », a déclaré Mme Diop.



Elle a enfin tenu à remercier et à féliciter certains responsables de l’Apr qui d’après elle abattent un impressionnant travail et l’ont confirmé lors de la dernière présidentielle en contribuant fortement à la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour. Entre autres elle à cité : Baba Ndiaye président du conseil départemental de Kaolack, Sory kaba, Diatourou Ndiaye et Bassirou kébé.