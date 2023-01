​Plus de places vendues que ne peut contenir l'esplanade du musée des civilisations...Révélations sur le "Grand Bal de Youssou Ndour" mal organisé...

C'est connu: la situation dans les quatre coins du globe devient de plus en plus critique. Les citoyens ne savent plus quoi faire pour échapper au stress provoqué par la crise surtout politique actuelle et se détendre ne serait-ce que pour un soir.

Malheureusement, assister à un simple spectacle musical est devenu un véritable parcours du combattant et le live organisé ce jour de l'An par Youssou Ndour sur l'esplanade du musée des civilisations noires n'a fait que confirmer ce constat.



Comme à l'accoutumée, "You" et son Super Etoile ont jeté leur dévolu sur ce plaza pour la prestation de la trouvaille intitulée "Grand Bal". Ce concert était sans doute l'événement phare du début d'année 2023.

Venus d'horizons divers, les inconditionnels de Youssou Ndour ont rapidement acquis leurs billets afin de profiter du spectacle et de passer une bonne soirée. Néanmoins, certains se sont heurtés à une triste réalité et qui ne devrait pas être aussi surprenante : un manque total d'organisation et une gestion désastreuse.





Ainsi, plusieurs personnes ont été interdites d'accès malgré l'achat de billets sous prétexte d'indisponibilité de chaises ou de places à l'intérieur de l'esplanade. En effet, beaucoup de spectateurs qui s'attendaient à un moment de bonheur se sont retrouvés injustement dans cette affreuse situation.



Des informations glanées ça et là par les radars fureteurs de dakarposte, il ressort que le nombre de tickets vendu était plus élevé que nombre de places disponibles. "Je me demande pourquoi l’organisation a vendu plus de places que ne peut contenir l'espace. Ce n'est pas sérieux. Ils n'ont même pas tenu compte de la sécurité du public. Ce concert est très mal organisé" . Une maladresse à l'actif de You et de son staff relevée par une dame dépitée, l'injure à la bouche.



En tous les cas, les organisateurs devaient obligatoirement mettre en place un dispositif sécuritaire capable de canaliser le flux de personnes. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Car, même si la police était sur place, la gestion du public n’a pas été faite de façon professionnelle.



Qui plus, l’accès au lieu du show, était on ne peut plus difficile. Il fallait voir le dispositif de You et les quelques limiers déployés dépassés par l’ampleur de la foule, compte non tenu des queues interminables partout plongeant dans l’errance des centaines d’automobilistes, entre autres mélomanes...



A 1 h passées d'une vingtaine de minutes, quand Youssou Ndour et sa bande donnaient le la avec Alsamaday nombreux étaient les aficionados qui faisaient encore la queue à l’entrée du site. D'autres cherchaient à revendre un ticket d’entrée à prix bradé pour bouder leur plaisir du soir. "On m'a fait les poches, je fais la moitié du prix. C'est le bordel ici" peste un adolescent rencontré devant les grilles assaillies. Pendant ce temps, des cris d’effroi de femmes bousculées ne cessaient de crépiter. Une aubaine pour les voleurs à la tire qui dictaient leur loi.

Bref, c'était la perfection sur scène avec un "Roi du Mbalax" au meilleur de sa forme mais l’insuffisance pour ne pas l'amateurisme aux alentours.







