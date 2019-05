​Plusieurs mesures individuelles au Conseil des Ministres

Dans le mille! Dakarposte révélait il y'a de cela plusieurs semaines que plusieurs mesures individuelles vont tomber à l'issue du Conseil des Ministres de mercredi 8 mai 2019.

Croyez-en nos radars, des têtes et non des moindres sont finalement tombées, allusion faite à certains Directeurs Généraux.

Le communiqué sera publié au plus tard vers ...23 heures. La cause? Le Conseil des Ministres s'est terminé tardivement, avons -nous appris



A tout à l'heure !