​Pour son engagement auprès du Pr Sall, Youssou Ndour sera t'il récompensé dans le prochain gouvernement?

D'aucuns se posent la question. Car, l'artiste a, pourrait-on dire, encore misé sur son ami de Président de la République lors de la dernière Présidentielle. Loin de lui tresser des lauriers, "You", comme on le surnomme, mérite une "gratification" (ndlr: un poste dans le prochain gouvernement) pour s'être ,derechef, investi à ses risques et périls lors de la dernière campagne Présidentielle.

En mettant en stand by ses tournées et autres prestations sur l'échiquier international, le temps de battre campagne aux côtés du candidat-sortant, "l'enfant prodige de la Médina" a cloué le bec à certains oiseaux de mauvais augure qui ont soutenu mordicus que son compagnonnage avec Macky n'était pas, du tout alors sincère.

"You" a, pourrait-on dire sans risque d'être démenti, fait sienne de cet adage de Quintus Ennius, lequel a dit qu'un ami sincère se reconnaît dans l'infortune. Depuis que Macky croisait le fer avec le pouvoir de "Pa bi" (Me Wade) et le "Tout Puissant " Karim Meissa en 2011, il était à l'avant-garde du combat pour l'avènement du chef de file de l'APR.

L'auteur de Nothing in vain s'est cassé le troufignon; autrement dit il s'est donné beaucoup de peine pour la réélection de son ami, Macky Sall.

A preuve, en sus d'annuler ses prestations sur l'international pour battre campagne, l'homme des rêves d'Aïda Coulibaly, a maintes fois égayé l'assistance au nom et pour le compte du Président Sall, allusion faite par exemple à ce morceau beau comme un coeur qu'il a dédié à son ami "Sall Ngary Laam Bour Guédé" à l'occasion du Congrès d'investiture à Diamniadio.